Эрдоган не договаривает? В Турции могли знать о планах свергнуть режим Асады

Повстанческие группировки HTS и SNA имели "ограниченное" совместное планирование накануне операции и договорились добиться сотрудничества и не вступать в конфликт друг с другом

Повстанцы предупредили Турцию о плане свергнуть режим Асада полгода назад. Хотя в стране заявляли, что Анкара "не стояла за наступлением и не давала своего согласия, поскольку была обеспокоена нестабильностью".

Об этом пишет издание Reuters. Там говорится, что правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в 2020 году заключил соглашение с Россией о деэскалации боевых действий на северо-западе Сирии, долгое время выступало против масштабного наступления повстанцев, опасаясь, что это приведет к новой волне беженцев, которые пересекут ее границу.

Источники издания сообщили, что повстанцы почувствовали ужесточение позиции Анкары в отношении Асада в начале этого года, после того, как он отверг неоднократные предложения Эрдогана, направленные на продвижение политического решения военного тупика, в результате которого Сирия разделена между режимом и повстанческими группировками, имеющими многочисленных иностранных сторонников.

Также источник в сирийской оппозиции сообщил, что повстанцы показали Турции детали плана после того, как попытки Анкары договориться с Асадом потерпели неудачу.

Послание было следующим: "Другой путь не срабатывал годами — попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь".

Хади Аль-Бахра, глава международно признанной сирийской оппозиции за рубежом, сообщил Reuters на прошлой неделе, что повстанческие группировки HTS и SNA имели "ограниченное" совместное планирование накануне операции и договорились "достичь сотрудничества и не вступать в конфликт друг с другом". Он добавил, что турецкие военные видели, что делали и обсуждали вооруженные группы.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в воскресенье в Дохе, заявил, что усилия Эрдогана в последние месяцы, направленные на то, чтобы достучаться до Асада, провалились, и Турция "знала, что что-то приближается".

Однако заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз заявил на конференции по вопросам Ближнего Востока в Бахрейне в воскресенье, что Анкара "не стояла за наступлением и не давала своего согласия, поскольку была обеспокоена нестабильностью".

Ситуация в Сирии – что известно

Ранее российское Министерство иностранных дел заявило, что сирийский президент Башар Асад якобы согласился передать власть "мирным путем", после чего покинул Сирию.

До этого Reuters сообщал, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе из-за того, что его самолет летел по странному маршруту, а затем вообще исчез с радаров.

Кроме того, стало известно, что на самом деле произошло с Асадом после бегства из Сирии. Подробности рассказала украинская разведка.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, сирийские повстанцы взяли под контроль столицу Дамаск и свергли режим диктатора Башара Асада. Детальнее о ситуации в Сирии, можно узнать в материале "Телеграфа".