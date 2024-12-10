Новая российская подлодка "засветилась" в китайском порту: что известно

Б-588 "Уфа" – представитель еще советского типа подводных лодок, известных как проект 636/636.3 "Варшавянка"

Новейшая российская ударная подлодка проекта 636.3 под названием "Уфа", вооруженная крылатыми ракетами "Калибр", 9 декабря вошла в китайский порт Циндао. Она прибыла в порт в сопровождении вспомогательного буксира "Алатау", а во время транзита в Тихоокеанский флот, к которому приписан, прошла мимо ряда мест, что вызвало беспокойство союзников США.

Об этом пишет американское издание Newsweek. Отмечается, что "Уфа" – относительно новая подлодка, спущенная на воду в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, но приписанная к Тихоокеанскому флоту.

Издание отмечает, что прибытие "Уфы" и "Алатау" состоялось через неделю после того, как в Циндао прибыла еще одна корабельная группа российского военно-морского флота. Ракетоносные корветы "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в сопровождении вспомогательного танкера "Печенга" покинули Циндао в день, когда должна была прибыть подлодка.

"Российская подлодка достигла Индо-Тихоокеанского региона в октябре, когда она предприняла заходы в порты Индии, Индонезии и Малайзии. 28 ноября ее заметили во время транзита в Южно-Китайском море у побережья Филиппин, союзника Соединенных Штатов по договору. Еще один союзник США по договору, Япония, сообщила, что подлодка и спасательный буксир России 3 декабря плыли на север в водах между двумя юго-западными островами страны в Филиппинском море", — отметил журнал.

Что известно о проекте 636.3 "Варшавянка"

Б-588 "Уфа" — представитель еще советского типа подлодок, известных как проект 636/636.3 "Варшавянка" (Improved Kilo по классификации НАТО). Она имеет дизельную энергетическую установку и вооружена крылатыми ракетами "Калибр" и торпедами. Задача такой лодки – удары по наземным объектам с помощью ракет, а также преследование и уничтожение надводных и подводных целей торпедами.

Что интересно, Китай также имеет на вооружении аналогичный тип подлодок, который называется "проект 636/636М". Всего на вооружении Китая находится 10 подлодок "Варшавянка" (2 636 и 8 636М).

Россия в целом имела на вооружении 11 таких подлодок: четыре на Черном море, две в Средиземном море, остальные в Балтийском и Тихоокеанском. Подлодка Б-237 "Ростов" из состава Черноморского флота в сентябре 2023 года была критически повреждена ударом украинских ракет на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе. Оккупанты пытались восстановить лодку, но в августе 2024 года новый удар ВСУ окончательно поставил точку на ее существовании.

Как ранее писал "Телеграф", в Китае затонула новая атомная подлодка. Это произошло у Уханя в провинции Хубэй в конце мая или начале июня. По данным СМИ, это была первая подлодка нового класса "Чжоу". Причины аварии неизвестны. Ни армия КНР, ни местные власти не признали этот эпизод. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытались скрыть инцидент.