В Китае беспилотник прилетел по Олимпийскому стадиону: на месте пожар, есть пострадавший (фото, видео)

Некоторые жители близлежащих районов рассказали, что во время происшествия они слышали громкий рев

В Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, где играют команды местной Суперлиги "Далянь Шидэ", прилетел дрон. На месте происшествия начался пожар.

Об этом сегодня, 12 декабря, пишет китайское издание HK01. Авария произошла, когда близлежащая компания проводила испытания.

"В Цзинчжоу провинции Хубэй разбился беспилотник, на месте происшествия вспыхнул сильный пожар, в результате которого пострадал как минимум один человек. Власти заявили, что прилагаются усилия для оказания помощи раненым, а причина происшествия в настоящее время расследуется", — говорится в сообщении.

Фото: hk01

Фото: hk01

Отмечается также, что дрон не справился с управлением, врезался в здание и загорелся. После случившегося обломки БПЛА были разбросаны по земле. Известно об одном пострадавшем.

Фото: hk01

Некоторые жители близлежащих районов рассказали, что во время происшествия они слышали громкий рев, а затем увидели густой дым и огонь, исходящие из Олимпийского спортивного центра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из штатов США кошмарят неизвестные дроны. Они пролетают над домами местных жителей и даже были замечены над полем Дональда Трампа для гольфа.