У Китаї безпілотник прилетів по Олімпійському стадіону: на місці пожежа, є постраждалий (фото, відео)

Деякі жителі прилеглих районів розповіли, що під час події вони чули гучний рев

По Олімпійському стадіону Цзіньчжоу у Китаї, де грають команди місцевої Суперліги "Далянь Шіде", прилетів дрон. На місці події почалася пожежа.

Про це сьогодні, 12 грудня, пише китайське видання HK01. Аварія сталася, коли найближча компанія проводила випробування.

"У Цзінчжоу провінції Хубей розбився безпілотник, на місці події спалахнула сильна пожежа, внаслідок якої постраждала як мінімум одна людина. Влада заявила, що докладаються зусилля для надання допомоги пораненим, а причина події наразі розслідується", — йдеться в повідомленні.

Фото: hk01

Фото: hk01

Зазначається також, що дрон не впорався з керуванням, врізався у будівлю та спалахнув. Після події уламки БПЛА були розкидані по землі. Відомо про одного постраждалого.

Фото: hk01

Деякі жителі прилеглих районів розповіли, що під час події вони чули гучний рев, а потім побачили густий дим та вогонь, що походять з Олімпійського спортивного центру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один зі штатів США кошмарять невідомі дрони. Вони пролітають над будинками місцевих жителів і навіть помітили над полем Дональда Трампа для гольфу.