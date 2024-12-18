В СНБО рассказали, сколько северокорейцев уже убито и ранено на фронте

Из-за Путина Ким Чен Ын будет выглядеть слабым, отметили в ЦПД

Глава России Владимир Путин тратит на вовлечение в свою войну против Украины огромные средства, однако командиры его армии недовольны пополнением. На фронте уже погибло и ранено значительное количество северокорейских бойцов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко назвал потери убитыми и ранеными среди военных КНДР — это уже более 200 человек. При этом россияне пытаются скрыть плохой уровень подготовки корейцев и потери среди них путем быстрой эвакуации. Однако по сети ходят видео их неудач и тел их погибших.

"Репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили в течение многих лет, сейчас страдает от командиров российской армии. Они не ценят жизнь военных КНДР. Более того, россияне откровенно недовольны наличием корейцев, которые не понимают языки и являются "откровенно тупыми", по мнению российских командиров. Поэтому их подготовка к ведению современной войны низкая, и их бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами", — описал ситуацию Коваленко.

Руководитель ЦПИ добавил, что Китай пытается медийно не освещать участие военных КНДР в боях за Курскую область. Однако информация о неудачах армии Ким Чен Ина будет все больше появляться в азиатских и западных медиа.

"Из-за Путина Ким Чен Ын будет выглядеть слабым", — констатировал Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", россияне плохо учат своих северокорейских союзников. Бойцы КНДР не боятся дронов и не убегают от них, что часто приводит к их гибели.