Трамп продолжает грезить покупкой Гренландии. В Дании решились на серьезный шаг (фото)

На протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах присутствовали три короны

Король Дании Фредерик X изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Это может быть связано с намерениями новоизбранного президента США купить эту территорию.

Таким образом король заявил о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе Королевства Дания. Об этом пишет The Guardian.

"На протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах присутствовали три короны — символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами. Они также являются важным символом соседней Швеции", — говорится в материале.

Отмечается, что в обновленный версии королевского герба короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше — белым медведем и бараном, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Королевский дом Дании заявил, что герб, который используется на официальных документах и печатях, а его элементы датируются 12 веком, "укрепляет значимость Содружества". Три короны, по словам Фредерика Х, были удалены, так как "они больше не актуальны". Он сказал, что эти изменения были внесены по рекомендации комитета, который был назначен сразу после его вступления в должность 14 января 2024 года.

Новый дизайн - справа. Фото: Kongehuset.dk

В своей первой новогодней речи король заявил следующее:

"Мы все едины, и каждый из нас предан королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, которое даже находится за пределами королевства, и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу", — заявил он.

The Guardian пишет, что королевский герб с 1819 года менялся трижды, а именно: в 1903, 1948 и 1972 годах.

Сын Трампа высказался о Гренландии

Дональд Трамп-младший сделал в социальных сетях заявление о Гренландии:

"Я слышал, что народ Гренландии — MAGA (Make America Great Again, ("Вернём Америке былое величие"), — Ред.). Мой сын, Дональд-младший и другие представители будут путешествовать туда, чтобы посетить некоторые из самых прекрасных мест и достопримечательностей. Гренландия – невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее от очень жестокого внешнего мира. Сделаем Гренландию снова большой!", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Справка: Гренландия — это самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км. Его население составляет всего около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляющейся автономией в составе Дании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после заявления Дональда Трампа о желании купить Гренландию, Дания намерена усилить безопасность своего острова.