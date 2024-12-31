С грандиозными салютами и концертами: как празднуют Новый год в мире (фото, видео)

Как празднуют Новый год в разных странах мира

До конца текущего года по киевскому времени осталось еще несколько часов, однако в некоторых странах стрелки часов уже перешагнули за полночь. А в сети уже показали фотографии с празднований.

Одной из первых праздновать начала Австралия. Традиционно в Сиднее по этому поводу устраивают грандиозный фейерверк, а тысячи людей выходят на улицы, чтобы увидеть зрелище своими глазами.

Примерно в то же время праздновать начали в Японии. Жители Токио традиционно собрались в храмах, чтобы услышать 108 ударов колокола, что символизирует очищение от грехов.

А вот так выглядело здание Токийского университета.

Масштабные празднования также были организованы на Тайване.

Но не отставали и на материковом Китае. Хотя страна весьма вытянута с востока на запад, однако она живет по единому часовому поясу, а потому праздновать начали все одновременно.

В Бангкоке (Таиланд) после полуночи весь город "утонул" в фейерверках.

В ОАЭ было красиво и без фейерверков. Например, самый высокий небоскреб мира Бурж Халифа на некоторое время стал новогодней елкой.

Как сообщалось ранее, в Украине использование пиротехники из-за войны было запрещено, а за нарушение может грозить крупный штраф и даже арест. Однако некоторых "смельчаков" в Одессе, Львове и Никополе это не остановило.