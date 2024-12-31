Как в Киеве будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь (график)

Дополнительных изменений в движении общественного транспорта не планируется

В новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года общественный транспорт в Киеве будет курсировать без изменений.

Об этом сообщает команда EasyWay в Telegram. Там отметили, что никаких дополнительных изменений в работе транспорта в украинской столице не будет.

Режим работы станций метро и график движения первых и последних поездов остаются прежними. Также 46 станций метрополитена постоянно работают как укрытие при воздушной тревоге — там есть все необходимое для комфортного пребывания.

В то же время наземный транспорт в столице будет курсировать с учетом комендантского часа и согласно актуальному расписанию. Оно опубликовано на сайте EasyWay.

Напомним, комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00, а последние поезда метро отбывают в начале 12-го. При этом будет учитываться текущая и прогнозируемая ситуация безопасности — об этом на запрос "Телеграфа" сообщили в Киевской городской государственной администрации. Также чиновники предложили ознакомиться с действующими графиками работы общественного транспорта в столице.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили с прошлого века. Мост соединит Русановку с Воскресенкой и Подолом и снизит нагрузку на Северный.