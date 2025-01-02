Готовятся к войне со США? Китай провел морскую операцию возле Тайваня

Подобные маневры фиксируются не в первый раз

Военно-морские силы и береговая охрана Китая провели учения по морской блокаде на стратегическом водном пути вблизи японского острова. На нем размещаются военные США.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на японские СМИ. Учения проводились в проливе Мияко.

Этот пролив лежит между двумя юго-западными островами Японии — Мияко и Окинава. В то же время он служит морской границей между Филиппинским и Восточно-Китайским морями.

Пролив Мияко на карте

Вооруженные силы США развернули в Японии 54 тысяч военнослужащих в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве и безопасности 1960 года. В японской префектуре Окинава, охватывающей две трети Юго-Западных островов, находится более половины американских сил в стране.

Этот водный путь и Юго-Западные острова являются частью концепции обороны США по блокаде с севера на юг. Она известна как первая цепь островов и направлена на использование территории Японии, Тайваня и Филиппин для сдерживания китайских военных в Тихом океане.

22 декабря 2024 года три фрегата и три корабля береговой охраны Китая прошли через пролив Мияко западнее Филиппинского моря до Восточно-Китайского моря, сообщает в японское The Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники, близкие к японскому правительству.

На следующий день японские военные подтвердили движение китайских военных кораблей в бюллетене. Однако в нем не упоминается присутствие китайской береговой охраны в проливе. Это был первый случай, когда Япония подтвердила, что корабли ВМС Китая и береговой охраны провели операцию в проливе Мияко, предполагавшую морскую блокаду.

Yomiuri Shimbun сообщила, что одно из судов береговой охраны Китая имеет номер 2901. Оно известно как "корабль-монстр" из-за водоизмещения в 12 тысяч тонн, что делает его одним из двух крупнейших в мире судов правоохранительных органов.

В 2023 году военно-морской флот и береговая охрана Китая уже проводили подобные маневры. Тогда китайские корабли прошли между Тайванем и островом Йонагуни, самым западным островом Японии. Расстояние между островами составляет 67 миль.

Newsweek отмечает, что в случае вторжения на Тайвань Китай развернет корабли ВМС и береговой охраны, чтобы оцепить остров, предотвращая военное вмешательство Америки. Плавание в проливе Мияко указывает на то, что зона китайской блокады может быть расширена, чтобы включить соседние японские острова. Источник, близкий к японскому правительству, сообщил, что это был "необычный шаг, свидетельствующий о намерении Китая ввести морскую блокаду".

Напомним, Китай построил новый авианосец. Корабль заинтриговал экспертов своими малыми размерами, по их мнению, он может еще больше увеличить быстро растущую морскую мощь Пекина.