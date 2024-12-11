Партизаны зафиксировали китайскую технику, которая двигалась на фронт (фото и видео)

Российская армия уже получила по меньшей мере 537 таких машин

Агенты партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали движение колонны военных тягачей с багги — мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Колонна была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем (РФ).

Об этом сообщается в Telegram-канале "АТЕШ". Эта техника предназначена для дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых. По данным минобороны РФ, российская армия уже получила 537 таких машин, а к концу 2024 г. планируется закупить еще 1590 единиц.

"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территорий. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне объявили о закупке китайских багги Desertcross 1000-3 еще в ноябре 2023 года. Вскоре эта техника засветилась на передовой.

Как сообщал "Телеграф", начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что Курская операция предотвратила прорыв границы россиянами на Сумщине. По его словам, армия РФ действительно накапливала для этого силы.