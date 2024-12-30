Трамп не станет топить Путина, но и приседать перед ним тоже не будет – СМИ

Сейчас Путин слабее, чем когда бы то ни было

Новая администрация США принесет Кремлю период непредсказуемости. Трамп не станет специально вредить Путину, но и беречь его престиж тоже не будет.

Для президента РФ это может означать как постепенный выход из затяжной войны и изоляции, так и начало четырехлетия новых проблем. Так считает российский журналист, колумнист DW Константин Эггерт.

Ключевой вопрос – какой будет политика новой американской администрации в отношении Украины – остается открытым. Пока не стартовали переговоры с участием представителей Белого дома, никаким утечкам из команды Трампа верить до конца нельзя.

"Они вполне могут быть ложными сигналами для создания такой обстановки, когда и Путин, и Зеленский всецело зависят от решений Трампа. При этом Владимир Зеленский, в отличие от российского диктатора, уже встречался с избранным президентом Соединенных Штатов, и, в сущности, уже согласился на переговоры с Москвой. Путин пока молчит", – пишет Эггерт.

Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер предположил, что Трамп будет давить на обе стороны конфликта, чтобы усадить за стол переговоров. США могут отказать Киеву в поставках вооружения или, наоборот, открыть неограниченный кредит на закупки.

"По слухам, сегодня Трамп против приглашения Украины в НАТО. Завтра? Кто знает. Сегодня он собирается назначить на ключевые посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и спецпредставителя по Украине Марко Рубио, Майка Уолца и Кита Келлога. Все они прагматики и будут выполнять указания президента. Но ни одного из них нельзя назвать "другом Кремля", – говорится в статье.

Эггерт утверждает, что при Трампе политика Белого дома в отношении Ирана и Китая – двух главных союзников России – не станет мягче. Это плохая новость для Кремля. Более того, американское давление на Тегеран при республиканцах будет нарастать. Возможно, вплоть до попытки смены режима.

"Путин, похоже, считает, что статус лидера ядерной державы заранее обеспечивает ему неоспоримое преимущество. Но это не так. Крах режима Асада продемонстрировал миру некомпетентность российских спецслужб, "прозевавших" начало наступления повстанцев-суннитов", – констатирует автор.

Также он отмечает, что трехлетняя война против Украины показала отсталость российской экономики, аморфность российского общества, неповоротливость и некомпетентность коррумпированной российской бюрократии, беспомощность российской дипломатии. Если Путин решится на диалог с Украиной, то придет к столу переговоров заметно более слабым, чем раньше. Трамп не станет его топить. Но и приседать перед ним тоже не будет.

Напомним, специальный пассажирский самолет Ил-96-300 из состава президентского авиаотряда "Россия" 26 декабря летал в Нью-Йорк и Вашингтон. 28 декабря он покинул Соединенные Штаты, кто находился на борту авиалайнера, которым пользуются высшие чиновники российского режима – неизвестно.