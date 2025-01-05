"Больницы и крематории переполнены": в Китае бушует новый опасный вирус, - СМИ

Болезнь зачастую протекает как простуда и распространяется воздушно-капельным путем

В северных провинциях Китая произошел всплеск случаев заболевания новым метапневмовирусом (HMPV), который по симптомам похож на COVID-19. Больницы и крематории уже переполнены.

Об этом сообщает китайский телеканал NDTV. Отчеты и сообщения в социальных сетях свидетельствуют о том, что вирус быстро распространяется.

Известно, что HMPV вызывает симптомы, похожие на грипп, а также может иметь симптомы, похожие на симптомы Covid-19: кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость. Инкубационный период длится от трех до шести дней.

Болезнь зачастую протекает как простуда и распространяется воздушно-капельным путем. Однако у детей и пожилых людей с ослабленной иммунной системой она может привести к пневмонии.

При этом, случаи метапневмовируса среди людей в возрасте до 14 лет демонстрируют тенденцию к росту, особенно в северных провинциях.

Некоторые эпидемиологи утверждают, что в стране циркулируют несколько вирусов: грипп H1N1, HMPV, микоплазма пневмонии и COVID-19. Чиновники здравоохранения внимательно следят за ситуацией по мере распространения вируса.

Вакцины от данного типа вируса пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах Америки сказали, почему Covid-19 появился неслучайно.