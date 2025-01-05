Сильные ожоги и отравления: психинтернат горел на Харьковщине, много пострадавших (фото)

Работниками заведения и сотрудниками ГСЧС спасены 128 человек

В городе Южное Харьковской области случился пожар в психоневрологическом интернате. В результате есть пострадавшие, которые получили ожоги и отравление угарным газом.

Информацию об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Харьковщины. Там отметили, что пожар произошел 4 января в 21:44 в двухэтажном корпусе интерната.

Было установлено, что в здании горел матрас и и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 кв. м.

Во время пожара пострадали шесть человек. Один из них получил 90% ожогов тела, и еще пять отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Работниками заведения и сотрудниками ГСЧС спасены 128 человек. В 22:10 пожар локализовали, а в 22:30 ликвидировали.

В настоящий момент причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе в пятиэтажном доме произошел пожар. В результате была разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух квартирах, расположенных рядом. Известно, что пострадал ребенок. Его передали сотрудникам медицинской помощи.