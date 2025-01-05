Как выглядит дача фейкометчицы Марии Захаровой, которую ей построили в качестве взятки (фото)
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Террасу с антикварной мебелью пропагандистке сделали в телешоу
Рупоры Кремля тщательно скрывают свои хоромы от внимания публики и СМИ. Однако журналистам-расследователям удается найти хотя бы маломальскую информацию о недвижимости пропагандистов, которые они могут даже не указывать в декларациях. Так было с квартирой и особняком главы МИД России Лавровым. Теперь расскажем о даче Марии Захаровой.
Официального спикера МИД России проще назвать "фейкометчицей" из-за откровенной лжи о войне в Украине и оправдывания зверств российской армии против мирных людей. Захарову высмеивали за вульгарную свадьбу в США, а в 2018 году "простые россияне" возмутились дороговизной ее построенной дачи.
Мария Захарова взяла взятку дачей
Загородный дом рупорши Кремля, а точнее ее родителей, оказался в центре внимания благодаря участию в известной российской передаче "Дачный ответ" на пропагандистском канале "НТВ". Причиной возмущения стал размах, с которым команда телешоу взялась за проект.
Строители несколько месяцев занимались возведением новой террасы. В итоге появился просторный павильон с большими панорамными окнами, который примыкал к основному дому.
В помещении установили антикварную мебель и изразцовую печь, а также оснастили его видеонаблюдением, подсветкой и системой "умный дом", которая управляет подогревом пола, окнами и освещением.
Некоторые зрители увидели в стройке коррупцию. Оказывается, "НТВ" тесно сотрудничает с российским МИД и в определенной степени зависит от него. Таким образом Захарова, как госслужащая, буквально взяла взятку от канала.
Напомним, что скандальный спикер МИД России находится в браке с менеджером Андреем Макаровым. Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит единственная дочь Марии Захаровой.