Сопровождает отца на запусках ракет и не только: что известно о маленькой дочери Ким Чен Ына

Наследницее лидера КНДР, вероятно, 12 лет

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, известная как Ким Чжу Э, в последнее время привлекает большое внимание из-за частых публичных появлений вместе с отцом. В государственных СМИ пишут, что именно она и является "самым любимым" ребенком диктатора.

Также есть предположение, что она преемница лидера Северной Кореи и когда-то займет место отца. "Телеграф" решил выяснить, что известно о дочери Ким Чен Ына Ким Чжу Э, сколько сейчас девочке лет и как она выглядит.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Впервые о личной жизни лидера КНДР государственное телевидение сообщило в 2012 году. Тогда стало известно, что Ким Чен Ын женат, а свои отношения он узаконил в 2009 году. Его избранницу зовут Ли Соль Чжу и якобы она родила ему дочь Ким Чжу Э в 2012 году. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ким Чжу Е впервые появилась на публике с отцом в ноябре 2022 года в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Сразу через неделю она снова "засветилась" с Ким Чен Ыном. Именно тогда в СМИ ее описали, как "самого любимого" или "драгоценного" ребенка Ким Чен Ына.

Фото: KCNA VIA REUTERS

Следует отметить, что информация о личной жизни и семье Ким Чен Ина ограничена и базируется преимущественно на наблюдениях и предположениях аналитиков, поскольку официальные источники Северной Кореи не раскрывают деталей.

В декабре 2024 года дочь лидера также присутствовала на испытании новейшей межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасон-18". Также в ноябре они вместе наблюдали за запуском на орбиту спутника-шпиона "Маллиген-1". Аналитики считают, что таким образом Ким Чен Ын пытается "познакомить" дочь с публикой и гражданами, чтобы к моменту, когда полнота власти перейдет к ней, все привыкнут к девочке.

Фото: KCNA VIA REUTERS

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Владимира Золкина. Его дочь росла, пока отец сидел в тюрьме.