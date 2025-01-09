"Обнадеживающие сигналы". Папа Римский назвал сроки завершения войны в Украине

Призвал к диалогу даже с "неудобными" собеседниками

Папа Римский Франциск усматривает "обнадеживающие сигналы" в процессе урегулирования войны в Украине. Он надеется на ее завершение в 2025 году.

Об этом Папа заявил во время выступления перед аккредитованными при Святом престоле дипломатами. Понтифик призвал к диалогу "со всеми", даже с "неудобными" собеседниками.

"Я надеюсь, что в 2025 году все международное общество сделает все необходимое, чтобы покончить с кровопролитной войной, которая уже почти три года продолжается в Украине и привела к огромным жертвам, в том числе гражданским", — сказал Франциск.

Он подчеркнул, что видит "на горизонте определенные обнадеживающие сигналы", однако предстоит еще много работы для "создания справедливого и крепкого мира".

"С другой стороны, перед все более конкретной угрозой мировой войны дипломатия призвана способствовать диалогу со всеми, включая собеседников, которые считаются "неудобными" или не считающимися имеющими право вести переговоры. Но это — единственный способ разорвать цепи ненависти и мести, освободиться от эгоизма, гордыни и чувства преимущества, которые лежат в основе разрушительной все воинственности", — отметил Папа Римский.

В своей речи он говорил не только о войне в Украине, но и обо всех военных конфликтах на планете. Папа также предупредил об опасности использования средств коммуникации и искусственного интеллекта для манипулирования в экономических, политических и идеологических интересах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сроках Папы Римского в отношении Украины есть прогресс.