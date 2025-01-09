"Обнадійливі сигнали". Папа Римський назвав строки завершення війни в Україні

Закликав до діалогу навіть з "незручними" співрозмовниками

Папа Римський Франциск вбачає "обнадійливі сигнали" у процесі врегулювання війни в Україні. Він сподівається на її завершення у 2025 році.

Про це Папа заявив під час виступу перед акредитованими при Святому престолі дипломатами. Понтифік закликав до діалогу "з усіма", навіть з "незручними" співрозмовниками.

"Я сподіваюся, що в 2025 році все міжнародне товариство зробить все необхідне, щоб покласти край кровопролитній війні, яка вже майже три роки триває в Україні і призвела до величезних жертв, у тому числі цивільних", — сказав Франциск.

Він наголосив, що бачить "на горизонті певні обнадійливі сигнали", проте попереду ще багато роботи для "створення справедливого і міцного миру".

"З іншого боку, перед все більш конкретною загрозою світової війни дипломатія покликана сприяти діалогу з усіма, включаючи співрозмовників, які вважаються "незручними" або які не вважаються такими, що мають право вести переговори. Але це — єдиний спосіб розірвати ланцюги ненависті і помсти, звільнитися від егоїзму, гордині та почуття переваги, які лежать в основі руйнівної всі войовничості", — зазначив Папа Римський.

У своїй промові він казав не тільки про війну в Україні, а й про усі військові конфлікти на планеті. Також Папа попередив про небезпеку використання засобів комунікації та штучного інтелекту для маніпулювання в економічних, політичних та ідеологічних інтересах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у термінах Папи Римського щодо України є прогрес.