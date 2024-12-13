Сирийские повстанцы из группировки Хаят Тахрир аш-Шам нанесли внушительный ущерб наркобизнесу режима Башара Асада

Повстанческая группировка Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) захватила и уничтожила масштабный склад наркотического препарата каптагон, который, по их заявлениям, контролировался братом сирийского президента Махером аль-Асадом.

Как передает UNN, боевики обнаружили огромное количество психостимулирующих таблеток, предназначенных для контрабандного вывоза в соседние страны. Представитель HTS в черной маске, известный под псевдонимом Абу Малек аш-Шами, заявил, что склад был связан с Махером аль-Асадом и его сообщником Амером Хити.

"Кокаин для бедняков"

Каптагон, прозванный "кокаином для бедняков", изначально создавался как лекарственное средство в Германии в 1960-х годах. Несмотря на то, что препарат был запрещен, он продолжает производиться в Сирии и распространяться в странах Ближнего Востока и Европы.

Стоимость одной таблетки составляет около 20 долларов. Препарат получил печальную известность как "наркотик джихадистов" из-за его использования террористическими группировками, включая ИГИЛ и ХАМАС.

Странная экономика наркотрафика

Эксперты считают, что режим Башара Асада использует торговлю каптагоном как инструмент политического давления на страны Персидского залива. По данным исследователя Карнеги Хешама Алганнама, объемы оборота наркотика сопоставимы с масштабами мексиканских наркокартелей.

Популярность препарата объясняется его способностью повышать активность и подавлять чувство голода. Его употребляют студенты для повышения производительности, водители — чтобы не засыпать за рулем, а солдаты — для поддержания боеспособности.

Уничтожение склада

Повстанцы не только захватили склад, но и якобы публично сожгли найденные наркотические средства. "Когда мы вошли на территорию, мы нашли огромное количество каптагона. Поэтому мы его уничтожили и сожгли", — заявил боец HTS с позывным "Хаттаб". Хотя масштабы обнаруженной партии впечатляют, эксперты отмечают, что это лишь часть более крупной системы наркоторговли, связанной с сирийским режимом.

Справка

Заголовок статьи – это аллюзия на название книги "Дюжина ножей в спину революции", сборник послереволюционных рассказов Аркадия Аверченко. Это писатель-сатирик и юморист украинского происхождения. Он родился в Севастополе в 1881 году, но был вынужден эмигрировать в Прагу в 1920 году.

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