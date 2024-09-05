Наркотики — в открытом доступе, а за алкоголь на улице будет штраф: это правило туристической столицы кажется "диким"

Эти правила могут удивить, особенно если вы надеялись на другое

Правила и традиции туристических мест могут удивлять. Например, мы рассказывали, почему в Венеции нельзя сидеть на земле в некоторых местах. Теперь поговорим о правилах в Амстердаме, удивляющих многих туристов просто потому, что это не то, чего они ожидали.

Многие представляют Амстердам как город безграничной свободы, где можно все. Однако реальность несколько иная. Хотя город известен своей толерантностью, он имеет четкие правила, особенно в отношении употребления алкоголя и посещения определенных зон. Детальнее рассказываем вместе с traveloffpath.com.

Мифы и реальность голландской столицы

Несмотря на либеральные взгляды, Амстердам – город с высоким уровнем общественного порядка. Распитие алкоголя в общественных местах, фотографирование работников секс-индустрии – все это строго запрещено и наказывается штрафами.

И часто это удивляет посетителей, ведь столица известна своим свободным отношением к рекреационным наркотикам. Но каждая из отраслей этой "свободы" очень жестко регулируется.

А еще для многих удивительно, что даже "разрешенные" наркотики нельзя употреблять на улицах города. Именно для этого там такое большое количество специальных заведений.

Посещая Амстердам, важно уважать местные обычаи и законы. Это поможет избежать неприятных ситуаций и насладиться путешествием. Также мы рассказывали, почему к вашему ребенку могут прицепиться в Таиланде.