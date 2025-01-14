Торчат уши Китая? В разрывах подводных интернет-кабелей может быть замешана не РФ

Правоохранители, которые видят в деле криминальную составляющую и подозревают диверсию

На поврежденном ранее кабеле в Балтийском море — Nordbalt между Швецией и Литвой — были найдены следы от якоря. По предварительным данным якорь принадлежал китайскому сухогрузу Yi Peng 3.

Об этом заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин в комментарии для SVT. По мнению же эксперт по энергетике центра Разумкова Максима Белявского, повреждение кабелей напрямую может быть связано с Китаем.

Известно, чтов ноябре 2024 года в Балтийском море был поврежден кабель Nordbalt, который соединял Литву и Швецию. По результатм расследования рядом с кабелем были обнаружены следы волочения якоря, который вероятнее всего принадлежал китайскому кораблю Yi Peng 3. Корабль стоял на якоре примерно в 160 км от берега и его якорь мог разорвать подводные кабеля.

При этом Максим Белявский сопоставил все факты и выдвинул версию о том, что китайское судно могло использовать специальное приспособление, которое было создано для повреждения кабелей. Речь идет об устройстве в форме якоря.

"Растущее количество инцидентов, накануне отключения балтийских стран от БРЕЛЛ — натолкнуло на мысль, что использовались специальные устройства.

В открытых источниках данных нет, решил проанализировать китайскую базу данных патентов. Результат — с 2009 года зарегистрировано более двух сотен устройств, которые имеют назначение: перерезание подводных кабелей. При этом, некоторые из них в форме якоря (на фото в комментариях). Среди авторов — как университеты, так и государственные учреждения.Все это наталкивает на определенные мысли…", — написал в соцсети Белявский.

При этом министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что "можно утверждать, что если вы тащите за собой якорь на протяжении 150 километров, как предполагается в данном случае, то весьма вероятно, что вы должны это заметить".

Он считает, что неоднократное повреждение подводных кабелей в Балтийском море не может быть случайностью, но и спекулировать на теме намеренности действий капитана китайского судна чиновник отказался.

Напомним, в середине ноября был поврежден подводный кабель связи C-Lion1 между Финляндией и Германией, проложенного по дну Балтийского моря. Позже стало известно, что поврежден еще один подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля были оперативно восстановлены, а правоохранители начали проводить всестороннее расследование.

Уже 25 декабря произошло аварийное отключение энергокабеля EstLink 2 проложенного по дну Финского залива и связывающего Финляндию с Эстонией. Позже выяснилось, что он поврежден и примерно в то время там проходили два судна.

Ряд европейских топ-чиновников на условиях анонимности заявили о том, что инциденты могли быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на различных объектах. К примеру, недавно в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.