Стирчать вуха Китаю? У розривах підводних інтернет-кабелів може бути замішана не РФ

Правоохоронці бачать у справі кримінальну складову та підозрюють диверсію

На пошкодженому раніше кабелі в Балтійському морі — Nordbalt між Швецією та Литвою — знайшли сліди від якоря. За попередніми даними якір належав китайському суховантажному судну Yi Peng 3.

Про це заявив міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін у коментарі для SVT. На думку ж експерта з енергетики центру Разумкова Максима Білявського, пошкодження кабелів безпосередньо може бути пов'язане з Китаєм.

Відомо, що в листопаді 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено кабель Nordbalt, який з'єднував Литву і Швецію. За результатом розслідування поруч із кабелем було виявлено сліди волочіння якоря, який найімовірніше належав китайському кораблю Yi Peng 3. Корабель стояв на якорі приблизно за 160 км від берега і його якір міг розірвати підводні кабелі.

При цьому Максим Білявський зіставив усі факти і висунув версію про те, що китайське судно могло використовувати спеціальне пристосування, яке було створено для пошкодження кабелів. Йдеться про пристрій у формі якоря.

"Зростаюча кількість інцидентів, напередодні відключення балтійських країн від БРЕЛЛ — наштовхнула на думку, що використовувалися спеціальні пристрої. У відкритих джерелах даних немає, вирішив проаналізувати китайську базу даних патентів. Результат — з 2009 року зареєстровано понад дві сотні пристроїв, які мають призначення: перерізання підводних кабелів. При цьому, деякі з них у формі якоря (на фото в коментарях). Серед авторів — як університети, так і державні установи. Усе це наштовхує на певні думки…", — написав у соцмережі Білявський.

При цьому міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що "можна стверджувати, що якщо ви тягнете за собою якір протягом 150 кілометрів, як передбачається в даному випадку, то ймовірно, що ви повинні це помітити".

Він вважає, що неодноразове пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі не може бути випадковістю, але й спекулювати на темі навмисності дій капітана китайського судна урядовець відмовився.

Нагадаємо, в середині листопада було пошкоджено підводний кабель зв’язку C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, прокладеного дном Балтійського моря. Пізніше стало відомо, що пошкоджено ще один підводний кабель між Швецією та Литвою. Обидва кабелі були оперативно відновлені, а правоохоронці почали проводити всебічне розслідування.

Вже 25 грудня сталося аварійне відключення енергокабелю EstLink 2, прокладеного дном Фінської затоки, що зв’язує Фінляндію з Естонією. Пізніше з’ясувалося, що він пошкоджений і приблизно на той час там проходили два судна.

Низка європейських топ-чиновників на умовах анонімності заявила про те, що інциденти могли бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на різних об’єктах. Наприклад, нещодавно у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне пошкодження обладнання.