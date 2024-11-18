Неслучайное совпадение? В Балтийском море перерезали второй кабель за день

О причинах повреждения второго кабеля пока ничего не известно

После выхода из строя телекоммуникационного кабеля из Финляндии в Германию, такая же участь постигла кабель между Литвой и Швецией. Инцидент произошел около 10 часов утра 18 ноября.

Об этом сообщает LRT. Кабель принадлежит компании Telia, которая поставляет интернет в Литву. Всего компания имеет три кабеля, поэтому пользователи перебоев не почувствовали.

Там отметили, что обычно бизнес-клиенты имеют более чем один способ обеспечивать бесперебойную связь. Кроме того, там добавили, что упомянутый кабель весьма стар и его уже обрывали случайные судна, которые неудачно бросили якорь.

Возможно этот случай остался бы проигнорированным, однако он любопытным образом совпал с аналогичным происшествием на линии между Германией и Финляндией. При этом известно, что два кабеля пересекаются в Балтийском море, но этот участок занимает площадь около 10 квадратных метров. Кроме того, неподалеку также проходят и другие объекты критической инфраструктуры, вроде силовых кабелей и газопроводов, но они повреждены не были.

Издание отмечает, что в США несколько недель назад сообщили, что зафиксировали усиление российской военной активности возле ключевых подводных кабелей.

Как сообщалось ранее, в апреле заместитель командующего Объединенным морским командованием НАТО Дидье Малетер предупреждал, что подводная инфраструктура Запада не проектировалась с расчетом на то, что его противники попытаются ее уничтожить. По его словам, это является проблемой для безопасности почти для миллиарда гражданских лиц.