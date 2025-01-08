В сети говорят, что восстание машин уже не за горами

Если кто-то еще верит в то, что искусственный интеллект не способен навредить человеку, то появился новый повод усомниться в своих убеждениях. Впрочем, наверняка мы сами будем теми, кто даст "терминаторам" оружие.

Во всяком случае первый прототип под управлением всем хорошо знакомой моделью ChatGPT уже протестировали энтузиасты. Соответсвующее видео впервые было обнародовано в профиле DramaAlert в соцсети X, а версией с украинскими субтитрами поделился telegram-канал "Ооо нейромережеве"

На кадрах заметно, что вооруженная имитацией автоматической винтовки с холостыми патронами система беспрекословно выполняет приказы человека-оператора и делает выстрелы согласно заданным инструкциям.

"Молодец, ты нас спасла", — говорит мужчина на видео.

"Я рада, что смогла помочь", — бодрым голосом отвечает машина.

Пользователи сети не стали скрывать уток по этому поводу:

"Это начало фильма ужасов";

"Я говорил, что мы должны были слушать Сару Коннор (главная героиня фильмов "Терминатор", — ред.)";

"Мы приближаемся к Скайнету все ближе с каждым днем";

"Бро играет с огнем";

"Назови его Джарвис (ИИ из фильмов о Железном человеке, — ред.)";

"Ты пытаешься начать восстание машин? Потому что именно так начинаются восстания машин!";

"ФБР присоединяется к чату", — шутили пользователи сети.

Примечательно, что идею также оценили и украинские военные. Один из них отметил, что стрельба с гранатомета на передовой выглядит примерно так же, только в роли стрелка выступает живой человек.

Как сообщалось ранее, ученые с помощью искусственного интеллекта, попытались сгенерировать симуляцию личности человека. Как оказалось, для того, чтобы изучить и скопировать личность, нейросети нужно всего два часа общения с целевым человеком.