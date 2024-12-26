Израиль массированно атаковал Йемен: взрывы раздались по всей стране (видео)

Военные уже подтвердили атаку

Израиль массированно ударил по Йемену в ответ на неоднократные атаки хуситов. Авиаударам подверглись ряд городов.

Об этом пишут израильские СМИ, ссылаясь на ЦАХАЛ. Сообщается, что военные уже подтвердили авиаудары. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты на западном побережье Йемена и в глубине страны.

В частности, под удар попала международный аэропорт в столице Йемена, а также портовая инфраструктура в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб.

"Эти инфраструктуры использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников", — заявляет Армия обороны Израиля.

По некоторым данным, в столице Йемена Сане после ударов произошли масштабные отключения света. Отмечается, что около 100 израильских самолетов могли принять участие в операции.

В сети уже появилось множество видео, на которых запечатлены последствия атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль нанес мощные удары по складам вооружения в Сирии. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека заявил, что таких мощных ударов не было с 2012 года.