США готовят военную помощь Израилю в 8 млрд долларов. Детали масштабного пакета

Пакет оружия еще должен пройти одобрение комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената

Соединенные Штаты планируют новую военную помощь Израилю на 8 миллиардов долларов. Государственный департамент "неофициально" направил в Конгресс сообщение о готовящемся контракте, согласно которому Израиль получит боеприпасы для боевой авиации, истребители и ударные вертолеты, а также артиллерийские снаряды.

Как сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, сделка является долгосрочной. Часть боеприпасов может быть поставлена ​​за счет имеющихся в США запасов, однако на передачу большей части уйдет не менее года.

Пакет оружия для Израиля должен пройти одобрение комитетами по международным отношениям Палаты представителей и Сената. В частности, в него войдут:

ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" для истребителей с целью защиты от воздушных угроз, включая беспилотников;

155-мм артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов;

бомбы малого диаметра, хвостовые комплекты JDAM, превращающие "немые бомбы" в высокоточные боеприпасы, 500-фунтовые боеголовки и бомбовые взрыватели.

Собеседник издания добавил, что Госдепартамент назвал Конгрессу цели передачи вооружения Израилю. Речь идет о "поддержке долгосрочной безопасности Израиля посредством пополнения запасов критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны".

Как сообщал "Телеграф", в конце декабря Израиль массированно ударил по Йемену в ответ на неоднократные атаки хуситов. Авиаударам подвергся ряд городов.