Соглашение под вопросом? Израиль и ХАМАС сделали противоречивые заявления

Заседание правительства Израиля отменили

Израиль обвиняет ХАМАС в отказе от некоторых договоренностей, что ставит под угрозу соглашение по Сектору Газа. На фоне этого заседания правительство страны было отложено.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что эту информацию распространяет офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Там говорят, что в последнюю минуту ХАМАС отказался от некоторых договоренностей по соглашению об освобождении заложников. Правительство Израиля рассматривает это как "кризис", ставящий под вопрос существование самого соглашения.

На этом фоне Израиль отсрочил заседание правительства, пока посредники не подтвердят окончательное согласие ХАМАС с предложенными деталями соглашения.

"Израильский кабинет министров не будет собираться, пока посредники не сообщат Израиль, что ХАМАС принял все элементы соглашения", — говорится в заявлении.

В то же время, высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат эль-Решик отрицает заявления Израиля. По его словам, ХАМАС "предан соглашению" о прекращении огня.

Напомним, что 15 января Израиль и ХАМАС достигли соглашения по сектору Газа, которое включает в себя прекращение огня. Посредниками между сторонами были США, Катар и Египет.

По этому соглашению ХАМАС должен освободить часть израильских заложников. Речь идет о 33 людях: детях, женщинах, стариках и больных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США рассказали детали соглашения, при котором должно наступить перемирие между Израилем и ХАМАСом.