Под ударом российская база? Израиль нанес мощные удары по складам вооружения в Сирии (фото и видео)

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека заявил, что таких мощных ударов не было с 2012 года

В ночь на понедельник, 16 декабря, армия Израиля нанесла несколько ударов по складам ракет и оружия в сирийском портовом городе Тартус. Там расположена важная военно-морская база России и судоремонтный завод.

Как сообщает The Times of Israel, самолеты Израиля атаковали ряд объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. Под ударами находились объекты, связанные с российскими военными, в том числе база, которую использовали военно-морские силы РФ, а также военный судоремонтный завод.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и составы ракет класса "земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека, и это были сильнейшие удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года", — говорится в статье.

Следует отметить, что 14 декабря стало известно, что российский режим, похоже, начал вывод своего военного контингента с территории Сирии. В сети появилось много видео с колоннами российской военной техники, направляющимися в сторону порта Тартус в Латакии, где у россиян была военно-морская база. Кроме того, появились спутниковые снимки кораблей и самолетов, участвующих в эвакуации.

Россия размещала на базе в сирийском Тартусе, в том числе ракетоносители. Они помогали РФ держать в напряжении весь регион во время недавно свергнутого режима диктатора Башара Асада. После этого израильская армия начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря ЦАХАЛ поразил более 250 целей, в том числе в Латакии, где находятся российские базы. В тот же день военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии.

Напомним, 8 декабря, танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Это произошло на фоне падения режима президента Сирии Башара аль-Асада и взятия Дамаска повстанцами. ЦАХАЛ заявил, что разместил силы в буферной зоне, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля. Израильские военные готовятся дать отпор возможным угрозам со стороны сирийских повстанцев. В ЦАХАЛе подчеркнули, что Израиль не вмешивается во внутренние события в Сирии.

Как рассказывал "Телеграф", Израиль фактически получил полный контроль над воздушным пространством Сирии. Это произошло после того, как почти все противовоздушные системы были уничтожены в ходе противостояния между режимом Асада и оппозиционными войсками.