Израиль отведет войска и выпустит тысячи палестинцев: детали соглашения с ХАМАС

О чем договорились стороны конфликта

Израиль в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС отведет свои войска из густонаселенных районов Сектора Газы. Также он выпустит около 2000 палестинцев на свободу.

Детали сделки о прекращении огня публикуют Al Jazeera и Times of Israel. Отмечается, что израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газы, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент.

Тем самым войска продвинутся где-то на 400 метров вглубь анклава.

При этом в СМИ пишут, что Израиль отпустит 2000 палестинцев, включая 250, которые отбывают пожизненное заключение. ХАМАС в свою очередь отпустит 33 заложников.

Часть палестинцев должны отправить за границу, в то время как другим позволят вернуться в Сектор Газу. Кроме того, для гражданских будет открыт пункт пропуска Рафах на границе Египта.

Ранее появлялись сообщения, что сделка будет реализована в три этапа на каждый из которых выделят около 40 дней. В Катаре тем временем сообщили, что первый этап уже был реализован, в то время как второй и третий находятся в процессе реализации.

Как сообщалось ранее, в Белом доме сообщили, что соглашение между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января, то есть за день до инаугурации Дональда Трампа.