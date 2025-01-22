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КНДР отправит еще солдат на войну с Украиной: когда прибудет подкрепление РФ – NYT

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Войска КНДР, России и Украины Новость обновлена 22 января 2025, 16:01
Войска КНДР, России и Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

В США ожидают, что КНДР отправит новую партию военных на фронт

Солдаты и офицеры войск КНДР несут потери на войне России против Украины: по подсчетам аналитиков, ежедневно Северная Корея теряет примерно 92 солдата. Между тем в Курской области находятся до 12 тысяч военных КНДР, а Пхеньян готов отправить в Россию дополнительные подразделения.

Как сообщает The New York Times, в Пентагоне Соединенных Штатов Америки ожидают, что Северная Корея отправит на войну России против Украины новую партию своих военнослужащих уже в ближайшее время. Если верить расчетам высокопоставленных представителей министерства обороны США, то это может произойти в течение двух месяцев.

В то же время Россия продолжает получать от Северной Кореи 170-мм самоходные артиллерийские установки "Koksan".

Между тем Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали в социальных сетях видео боестолкновения с войсками КНДР в Курской области России. Командование ССО ВСУ отмечает: бой длился более восьми часов. Затем бойцы ССО приняли решение отойти в безопасное место на двух автомобилях Humvee.

Как сообщал "Телеграф" ранее, один из пленных военнослужащих КНДР заявил, что северокорейские солдаты обладают высоким боевым духом и желанием участвовать в боевых действиях на стороне РФ. Ни один из них не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди военнослужащих КНА никак не влияют на их боевой дух, сказал Ли Чен Нам.

Теги:
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