КНДР отправит еще солдат на войну с Украиной: когда прибудет подкрепление РФ – NYT

В США ожидают, что КНДР отправит новую партию военных на фронт

Солдаты и офицеры войск КНДР несут потери на войне России против Украины: по подсчетам аналитиков, ежедневно Северная Корея теряет примерно 92 солдата. Между тем в Курской области находятся до 12 тысяч военных КНДР, а Пхеньян готов отправить в Россию дополнительные подразделения.

Как сообщает The New York Times, в Пентагоне Соединенных Штатов Америки ожидают, что Северная Корея отправит на войну России против Украины новую партию своих военнослужащих уже в ближайшее время. Если верить расчетам высокопоставленных представителей министерства обороны США, то это может произойти в течение двух месяцев.

В то же время Россия продолжает получать от Северной Кореи 170-мм самоходные артиллерийские установки "Koksan".

Между тем Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали в социальных сетях видео боестолкновения с войсками КНДР в Курской области России. Командование ССО ВСУ отмечает: бой длился более восьми часов. Затем бойцы ССО приняли решение отойти в безопасное место на двух автомобилях Humvee.

Как сообщал "Телеграф" ранее, один из пленных военнослужащих КНДР заявил, что северокорейские солдаты обладают высоким боевым духом и желанием участвовать в боевых действиях на стороне РФ. Ни один из них не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди военнослужащих КНА никак не влияют на их боевой дух, сказал Ли Чен Нам.