"Не знал против кого воюет": пленный солдат КНДР поразил новыми заявлениями (видео)

Разведывательная информация о перемещении северокорейских военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных

В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую часть общения пленного северокорейского солдата со следователями СБУ. Эта информация поможет привлечь КНДР к ответственности в агрессии против нашего государства.

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале подчеркнул, что разведывательная информация о перемещении северокорейских военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

Все факты по участию Северной Кореи в этой войне будут установлены,

У пленного северного корейца следователи спрашивали, проходил ли он и другие солдаты учения перед отправлением на войну. На это пленник ответил, что было несколько солдат из КНДР, у которых было обучение по пользованию тяжелой российской техникой. Однако он сам не проходил никаких учений.

Кстати, пленный КНДР рассказал, как он попал в плен и что ему говорили делать в случае, если им придется брать в плен бойцов ВСУ.

Он также рассказал, что служит в разведывательном батальоне. Его мама не знает, где он находится.

На вопрос о том, какое количество военных плыло из КНДР в Россию, северокорейский пленный ответил, что их было около 100. По словам мужчины, он плыл на российском пароме, но это не был военный корабль, а просто судно для перевозки грузов. Там находились только люди.

Северокорейский солдат также рассказал следователям СБУ, что на поезде, в котором он ехал на фронт, находились только те люди, которые ехали с ним на пароме. То есть, других групп северокорейских солдат – не было в вагоне.

О своей службе в рядах вооруженных сил КНДР северокорейский пленный сказал, что обычно все мужчины после школы проходят срочную службу, поэтому он тоже после окончания среднего образования пошел в армию на разведывательное отделение, где и был на протяжении всей службы. Туда он пришел в 17 лет. Он также служит по срочной службе, а не по контракту.

Северокорейский пленный относительно своего участия в войне против Украины сказал следующее:

Во-первых, я уже говорил, я сам не знал до того, как приехал в Россию, что я буду воевать здесь, в России. Я даже не знал, против кого мы воюем,

Что касается потерь северных корейцев в войне против Украины, пленный сказал, что было очень много пострадавших, когда он сам был с 3 числа в бою. Однако назвать конкретное число он не смог, ведь потери были действительно масштабными.

На вопрос о том, знал ли военный мир вне КНДР, он ответил, что немного. В частности, пленный только знал, что там меньше гор, чем в Северной Корее.

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