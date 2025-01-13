Известно имя и не только. Один из пленных военных КНДР раскрыл детали участия в войне против Украины

По его словам, у северокорейцев высокий боевой дух и желание участвовать в боевых действиях

Стало известно имя одного из военнослужащих КНДР, воюющих на стороне России против Украины и попавших в плен в Курской области. Это родившийся в Пхеньяне 30 декабря 1999 года Ли Чен Нам.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала. Он уточнил, что гражданина Северной Кореи взяли в плен десантники 95 ОДШБр возле н.п. Орловское, Курской области. Ли Чен Нам — снайпер-разведчик 2 группы, 3 взвода, 3 роты, 5 батальона ГРУ КНА КНДР, сержант. В армии КНДР мужчина находится с 2016 года.

По его словам, его первое боевое столкновение произошло 8 января – две штурмовые группы ГРУ КНДР в количестве 7 военнослужащих в каждой. Весь личный состав кроме пленника, по его данным, погиб.

Ли Чен Нам рассказал, что на территорию России военных КНДР доставляются морским транспортом. В зоне боевых действий корейцы живут в блиндажах по семь человек. Связь осуществляется посредством одной радиостанции на двух военнослужащих. В составе войск КНА КНДР имеются штурмовые подразделения – 91 и 94 ОБр ССпП КНА КНДР. По словам пленника, потери среди личного состава подразделений КНА КНДР постоянно заменяет пополнение. Вероятная численность действующей на стороне РФ ГРУ КНА КНДР, по его словам, составляет 2 500 военнослужащих.

Военнослужащие КНА КНДР вооружены автоматами АК-12, получившимися на территории России. Из тяжелого вооружения имеют 60 мм минометы, которые были доставлены из Северной Кореи.

Что касается морально-психологического состояния у воюющих против Украины войск КНДР, то по словам пленника, военнослужащие КНА КНДР имеют высокий боевой дух и желание участвовать в боевых действиях. Ни один из них не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди военнослужащих КНА никак не влияют на их боевой дух, заявил Ли Чен Нам.

Командование КНА КНДР:

командир 5 батальона – подполковник Ким Мун Ги;

командир 3 роты 5 батальона – капитан Шим О Сонг (погибший);

командир 2 группы 3 взвода 3 роты 5 батальона – лейтенант Банг Хо Соп.

Как сообщал "Телеграф", один из пленных солдат КНДР заявил, что среди северокорейских солдат в России есть "значительные" потери. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина предложила диктатору КНДР Ким Чен Ину забрать своих пленных солдат. В обмен ему предлагают способствовать возвращению находящихся в России украинских пленных.