Южная Корея хочет забрать пленных солдат КНДР, но есть условие

Между тем, ни один из двух плененных северокорейских солдат пока не выражал желания отправиться на Юг

Сеул планирует провести консультации с Украиной о возвращении на Юг северокорейских солдат, которые попали в плен ВСУ на территории Курской области России.

Для этого необходимо желание самих военнопленных. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на министерство иностранных дел.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они обратятся с просьбой о переходе на сторону Южной Кореи", — заявил представитель МИД Ли Чжэ Ун во время пресс-конференции.

Стоит отметить, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров как свою территорию, таким образом фактически признавая всех жителей полуострова ее гражданами.

Между тем, представитель внешнеполитического ведомства добавил, что ни один из двух захваченных в плен солдат не выражал намерения перейти на сторону Юга. В настоящее время Сеул поддерживает связь с Украиной по вопросам, касающимся этих военнопленных.

По оценкам, Северная Корея отправила около 11 000 солдат для поддержки России в ее войне против Украины. Из них, как полагают, 300 были убиты, а около 2700 получили ранения, согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Напомним, 11 января стало известно о том, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Они были ранены на поле боя, но выжили. На данный момент солдаты Ким Чен Ына находятся в спецучреждении в Киеве.

Один из военнопленных по имени Ли Чен Нам рассказал, что в составе войск КНА КНДР имеются штурмовые подразделения – 91 и 94 ОБр ССпП КНА КНДР. По словам пленника, потери среди личного состава подразделений КНА КНДР постоянно заменяет пополнение.