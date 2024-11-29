Всего два часа нужно искусственному интеллекту, чтобы скопировать личность человека — точность поражает

Вряд ли программа может отразить все грани человеческого характера, однако она хорошо изучает личность

Технологии не идут на месте, и искусственный интеллект теперь не только игрушки с изображением кошек. Его используют в военных делах и не только.

Недавно ученым удалось разработать программу искусственного интеллекта, способную сгенерировать симуляцию личности человека. Для того чтобы изучить человека, этой программе нужно всего два часа интервью.

Исследовательская группа использовала модель LLM ChatGPT как основу для создания новой модели. Она может не только изучить личность человека, но и начать отвечать за нее на вопросы, причем теми же ответами, которые бы давал человек. Искусственный интеллект задает ряд вопросов человеку и прослушивает ответы, через два часа программа обрабатывает услышанное и создает имитацию личности.

Если спросить имитированную личность и задать те же вопросы реальному человеку и сравнить ответы, совпадение впечатляющее — 85% точных ответов. Ученые уверяют, что их цель заключалась в том, чтобы улучшить социологические исследования. В частности, один из методов, которым пользуются социологи — это сам опрос. Использование подобных моделей поможет записывать и анализировать данные о некоторых группах людей, при этом это будет дешевле, чем обычные опросы.

Компания проверяла свою программу на тысячи людей, которым заплатили за интервью. Полученные личности непохожи на тех помощников с искусственным интеллектом, к которым привыкли люди. Исследователи полагают, что подобные скопированные модели личности потенциально в будущем позволят работам лучше взаимодействовать с людьми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря анализу, сделанному искусственным интеллектом, в Перу нашли ранее неизвестные геоглифы в пустыне Наска. ИИ помог найти более 300 рисунков.