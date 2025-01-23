Трамп создает дискомфорт и проблемы. Дойдет ли до полномасштабной экономической войны США с Китаем

Администрации Трампа хочет заставить экономику Китая пробуксовывать

Президент Дональд Трамп намерен сосредоточить основное внимание на противодействии Китаю и укреплении позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе. В отличие от других американских администраций, сдерживание будет производиться в форме тарифной войны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов. Он объяснил, как китайской экономике будет создавать проблемы.

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— Несмотря на то, что Трамп делает заявления о дружеских отношениях с Си Цзиньпином, несмотря на то, что они декларируют намерения организовать встречу, на такой встрече Трамп будет давить на Си Цзиньпина. А Си Цзиньпин откажется идти на уступки, – говорит политолог. — В ответ Трамп будет иметь моральные основания для развертывания полномасштабной экономической войны против Китая. Скорее всего, она будет происходить так же, как и во время предыдущей каденции Трампа, когда США вводили повышенные тарифы на импорт товаров, произведенных в Китае.

Эксперт объясняет: сказать, насколько будет эффективной эта стратегия — пока трудно. Но, скорее всего, это только первый шаг Трампа.

— На предварительном этапе США уже пытались навязать китайцам повышенные тарифы и обязать покупать больше американских товаров, чтобы выровнять торговый дефицит между двумя странами. Но за прошедшее время Китай усилил свою резистентность к внешнему давлению и нашел пути поставки китайских товаров на американские рынки в обход американской таможни. Прежде всего, это делается через Мексику, частично через страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Япония), с которыми у США подписаны соглашения о свободной торговле, — говорит Дмитрий Ефремов.

Он предположил, что администрация Трампа понимает, что прицел конкретно на товары из Китая не очень эффективен.

— Поэтому Трамп и его команда намерены вводить фронтальный тариф на все товары, ввозимые на рынки США. Такая политика, конечно, негативно отразится на экономической динамике Китая. динамики и мировой ВВП будет расти не столь быстро. считает эксперт Украинской ассоциации китаеведов.

По его словам, не имея достаточных инструментов для экономического роста за счет внутренних факторов, Китай подбирает за счет агрессивного продвижения на внешние рынки. Эта стратегия более-менее работала, но теперь усложнится.

— И ставка администрации Трампа идет на то, что если экономика Китая будет пробуксовывать, то начнут обостряться другие проблемы, накопленные внутри Китая. И такой спровоцированный обвал китайской экономики с точки зрения американцев может замедлить китайское лидерство и восстановить желаемый для США дисбаланс у их отношениях, когда США открыто занимают первую позицию, — подытожил Дмитрий Ефремов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" роль Китая в современном мире.