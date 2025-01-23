"Украина готова": Трамп рассказал, когда может закончиться война

Трамп назвал также страну, с которой будет работать для прекращения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению боевых действий — в то же время надо интересоваться у России, готова ли она к этому.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января. Отвечая на вопрос журналиста, может ли завершиться война к 2026 году, Трамп заявил, что Украина уже готова к перемирию — об этом нужно спрашивать Россию.

В то же время Трамп выразил надежду на то, что Китай поможет ему в урегулировании российско-украинского военного противостояния.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я вспомнил об этом во время телефонного звонка с президентом Си Цзиньпином", — заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и пообещал "еще больше хороших новостей". Он также добавил, что "попросит" Саудовскую Аравию и страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) снизить мировые цены на нефть.

Напомним, ранее мы писали, что пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков отреагировал на ультиматум Дональда Трампа.