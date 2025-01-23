"Це велика ганьба": як в Україні відреагували на жорсткі заяви Трампа в Давосі

Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі виступив з жорсткими заявами проти Москви

Українські політики та лідери громадської думки позитивно сприйняли заяви Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі щодо методів закінчення війни та впливу на Путіна.

Президент США Дональд Трамп, нагадаємо, виступив з потужною заявою про механізми впливу на російську війну проти України. Він наголосив на економічних важелях впливу, зокрема на потенційному зниженні світових цін на нафту як інструменті тиску на РФ. Також президент США зазначив, що Україна готова до перемир’я. "Телеграф" зібрав реакції політиків та лідерів громадської думки України.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, підтримав ініціативу та назвав її "шляхом до глобальної безпеки". Він запропонував зафіксувати ціну російської нафти на рівні 30 доларів за барель.

"Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти — це шлях до глобальної безпеки. Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну на 30$. Ми повністю підтримуємо Президента США Дональда Трампа у прагненні знизити ціни на нафту. Бо наслідком цього буде обвал російських спроможностей фінансувати війну".

Народний депутат Валентин Наливайченко оцінив слова Трампа як пряму погрозу путінському режиму. " Припиніть цю безглузду війну, бо далі буде тільки гірше", — пряма цитата Дональда Трампа. І це пряма погроза Путіну, його агресії, його режиму. І не треба Росії робити вигляд, що вони щось не почули, бо все вони почули. Як і почули це звернення Трампа до Путіна всі союзники США, весь світ. І серйозний тиск на Кремль розпочався вже сьогодні".

Президент України Володимир Зеленський також підтримав ініціативу, назвавши нафту "одним з найважливіших ключів до миру". У своєму відеозверненні він закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ.

Лейтенант Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, так прокоментував слова Трампа: "Треба запитати у росії, чи закінчиться війна цього року, бо Україна готова до миру, заявив Трамп. Також він додав, що працюватиме над закінченням війни разом з Китаєм. Президент США у Давосі вкотре на весь світ виставив росію єдиною країною, яка не хоче миру. Це велика ганьба".

Також раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп вважає, що Україна готова до припинення бойових дій. Водночас треба цікавитися Росією, чи готова вона до цього.