С точки зрения депутата Бундестага, Германия должна активнее участвовать в процессе миротворчества

Депутат парламента Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер выступает за участие немецкого военного контингента в миротворческой миссии на территории Украины после окончания войны с России.

Об этом сообщило немецкое СМИ Schwäbische. По его словам, альтернативы размещению солдат Бундесвера (вооруженных сил Германии — Ред.) на территории Украины после окончания военных действий нет. Депутат Бундестага (парламент ФРГ — Ред.) считает, что его страна должна быть готова внести вклад в обеспечение мира и архитектуры безопасности в Европе.

Кизеветтер также считает, что Германия должна активнее действовать в процессе установления мира, но при условии, что у нее есть хорошо оснащенные войска.

Депутат добавил, что процесс участия Германии должен проходить в рамках НАТО и Евросоюза.

Напомним, Родерих Кизеветтер заявлял, что западные партнеры, в том числе Германия, должны предоставить Украине все необходимое оружие вместо того, чтобы критиковать контрнаступление ВСУ. За свою позицию по поддержке Украины на политика было совершено нападение — об этом сообщило издание Schwäbische Post. Это случилось летом 2024 года в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Нападавшим оказался Петер Бауер: он обвинил Кизеветтера в "разжигании войны".

Ранее бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко рассказал в интервью "Телеграфу" о том, каким странам стоит ввести миротворцев в Украину.