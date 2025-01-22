Защитят от нового нападения РФ? Зеленский назвал количество миротворцев, в которых нуждается Украина

Они должны не допустить нового нападения РФ

Если Украина и Россия заключат соглашение о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России в Украине должны быть размещены европейские миротворцы. Этот контингент должен составлять не менее 200 тысяч военнослужащих.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова цитирует Reuters.

"Из всех европейцев? 200 тысяч — это минимум. Это минимум, а иначе ничего", — сказал президент.

Однако это количество примерно соответствует размеру всей французской армии. По оценкам Министерства обороны Франции в 2020 году вооруженные силы страны составляли чуть более 200 тысяч человек.

По словам Зеленского, такое количество войск (минимально) потребуется, чтобы обеспечить Украине безопасность, если численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек. В то время как войска Украины составляют только половину этого числа. Глава государства добавил, что миротворцы будут лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащие своих стран в Украину, как миротворческий контингент. Такой сценарий Париж и Лондон рассматривают после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий.