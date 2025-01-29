Секретный ядерный объект Китая попал на спутниковое фото: зачем он нужен

Объект примерно на 50% больше американского аналога

Китай занят строительством нового исследовательского центра лазерного термоядерного синтеза в городе Маньян, на юго-западе страны. Такая установка может использоваться как для изучения способов производства энергии, так и для производства ядерного оружия.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на экспертов. На новом снимке со спутника заметны четыре здания, в которых будут размещаться лазерные отсеки. Структура посредине должна содержать камеру с изотопами водорода, которые под воздействием лазеров должны участвовать в реакции синтеза.

Исследователь из американской независимой исследовательской организации CNA Corp Декер Эвелет отметил, что экспериментальный отсек (в центре) судя по снимку получается где-то на 50% больше, чем американский Национального центра по сжиганию (NIF) в США.

Объект в Маньяне, Китай

"Любая страна с объектом типа NIF может и, вероятно, будет повышать свою уверенность и совершенствовать существующие конструкции оружия, а также содействовать разработке будущих конструкций бомб без испытания самого оружия", — отметил аналитик по ядерной политике в Центре Генри Л. Стимсона Уильям Альберк

Власти Китая не стали комментировать вопрос о том, зачем нужна эта установка.

Подобные установки позволяют изучать возможность применения лазеров для нагрева водорода для запуска ядерного синтеза. С одной стороны прогресс в этой технологии однажды позволит создать чистый и мощный источник энергии, однако также позволяет изучать нюансы детонации и убрать необходимость проводить взрывные испытания ядерного оружия.

Стоит отметить, что между Вашингтоном и Пекином есть договор, запрещающий подобные взрывные испытания. Однако этот договор не запрещает исследования в области термоядерного синтеза.

Главный научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора, которая управляет NIF, Омар Харрикейн отметил, что сам факт строительства подобной лаборатории Китаем не должен вызывать беспокойства. К тому же размер в этом деле не главное, поскольку новые установки будут пытаться сделать более компактными.

"Довольно сложно остановить научный прогресс и сдержать информацию. Люди могут использовать науку для разных целей и для разных целей, и это сложный вопрос", — сказал он.

Стоит отметить, что Китай на днях призвал Вашингтон и Москву сократить запасы ядерного оружия. Это в пекине назвали условием для восстановления диалога с США.