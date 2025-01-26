Фицо набросился на Зеленского и украинцев из-за протестов: что наговорил

Фицо заявил, что отменяет все планы на встречу с украинским президентом

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который 25 января выразил поддержку протестующим в стране Протесты в Словакии прошли 24 января, на них вышли десятки тысяч человек.

Об этом пишет словацкий информационный портал Aktuality. Фицо заявил, что ему было смешно, когда он увидел сообщение Зеленского в поддержку протестующих.

По мнению Фицо, это якобы "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Украины и ее президента. Кроме того, Фицо заявил, что отменяет все планы на встречу с украинским президентом. Также он обвинил организаторов протестов в том, что они якобы обманывают участников, а треть протестующих словаков записал в украинцы, заявив, что они якобы являются гражданами Украины.

Напомним, что вечером 24 января в Словакии люди вышли на массовые протесты против премьер-министра страны Роберта Фицо – они требуют его отставки. Кроме столицы страны Братиславы люди вышли на акции протестов в 20 крупных городах Словакии. Главными лозунгами протестующих стали "Словакия — это Европа", "Долой Фицо!", "Пусть Фицо убирается в Россию", "Словакия — это не Россия" и так далее. Следующая масштабная акция протеста назначена на 7 февраля.

До этого 13 января Фицо предложил Зеленскому встречу, чтобы обсудить вопрос о прекращении Украиной транзита российского газа и найти компромисс. Украинский президент ответил, что готов принять его в Киеве 17 января. Встреча в конце концов не состоялась, но в Киев приехали представители словацкой оппозиции.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.