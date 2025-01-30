"Равно нулю": в МИД Чехии посмеялись над угрозами Фицо прекратить импорт электроэнергии в Украину

Большинство партнеров продолжит помощь Украине при любых обстоятельствах, поэтому неважно, что будут или не будут делать словацкое и венгерское правительства

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо может угрожать Украине прекращением поставок электроэнергии из-за того, что Украина остановила транзит российского газа. Однако, даже если он это сделает, и к нему присоединится еще один путинский друг, венгерский премьер Виктор Орбан, это не повлияет на энергообеспечение Украины, поскольку большинство электроэнергии Украина берет не из Словакии.

Об этом сказал специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Чешской Республики по энергетической безопасности Вацлав Бартушка в интервью "Укринформу". Он пояснил, что большинство электроэнергии Украина получает из генерирующих мощностей Чехии или Германии, поэтому угрозы Фицо "пусты".

"Политическое заявление, которое премьер-министр Фицо сделал в декабре, равно нулю. Потому что у нас есть четыре европейские страны, граничащие с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии — Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия – не очень важно", – пояснил он.

Бартушка добавил, что в 2022 году вся Европа помогала Украине оборудованием для ремонта поврежденных российскими оккупантами энергетических объектов. В том числе помощь оказывали из США. Большинство партнеров продолжат помощь Украине при любых обстоятельствах, поэтому неважно, что будут или не будут делать словацкое и венгерское правительства.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики у пророссийских правительств Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки. Поскольку Еврокомиссия приняла сторону Украины, а Украина игнорировала истерики Будапешта и Братиславы, путинисты Фицо и Орбан начали действовать угрозами и шантажом.

В частности, Фицо резко начал обвинять Украину в том, что она якобы наносит экономический ущерб Европе и пообещал ей проблемы со вступлением в НАТО и ЕС. Также он заявил о подготовке госпереворота в Словакии и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.