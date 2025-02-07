"Не будет никаких переговоров". В Иране жестко высказались по поводу администрации Трампа

В сторону США полетели угрозы

Иран исключает любую возможность переговоров с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Именно такую позицию высказал верховный лидер страны Али Хаменеи по отношению к новой администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что иранский глава не удовлетворен прошлым опытом работы с 47-м президентом Штатов.

"С таким правительством не должно быть никаких переговоров, поскольку это не ни мудро, ни здраво, ни достойно", – заявил Али Хаменеи.

По его словам, этой позиции посодействовало ядерное соглашение 2015 года между Ираном и другими государствами. Ведь в 2018 году Трамп вышел из нее, прежде чем ввести жесткие санкции против Тегерана.

"Это наш опыт с ними. Если они будут угрожать нам, мы будем угрожать им. Если они выполнят свои угрозы, мы выполним свои. Если они нарушают безопасность нашей страны, мы нарушим их", – сказал верховный лидер Ирана.

Отметим, что в начале февраля администрация Трампа ввела санкции против Ирана. Новые ограничения коснулись нескольких судов, перевозящих иранскую нефть.

К тому же, во время своей первой каденции Дональд Трамп прилагал максимум усилий, чтобы подавить экономику Ирана с помощью санкций. По его мнению, это должно было натолкнуть страну на заключение соглашения, которое бы препятствовало программам по разработке ядерного и баллистического оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Ирана появился первый в его истории авианосец, способный запускать беспилотники и вертолеты в море.