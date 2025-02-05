Трамп рассказал, хочет ли "разнести Иран вдребезги" и предложил сделку

Американский президент хочет заключить новую сделку с Ираном

Вашингтон стремится к подписанию новой "ядерной сделки" с Тегераном. Договор хотят заключить, чтобы предотвратить возможность получения Ираном оружия массового поражения.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем профиле в соцсети Truth. Примечательно, что именно он вывел США из предыдущего соглашения во время своей первой каденции.

"Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия. Сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая совместно с Израилем, собираются разнести Иран вдребезги, сильно преувеличены", — написал Трамп.

По его словам, он хочет заключить новое соглашение, которое позволит Ирану "мирно расти и процветать". Кроме того, он призвал в скором времени начать работу над сделкой и устроить большой праздник на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2015 году США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай подписали с Ираном "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), который ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление санкций.

В 2018 году Трамп обвинил Иран в продолжении работ по созданию ядерного оружия, объявил о выходе из "ядерной сделки" и ввел санкции. В ответ Тегеран ускорил темпы обогащения урана.

Во время каденции Джо Байдена переговоры по СВПД возобновились, но какого-то результата достигнуто не было.

Как сообщалось ранее, Трамп распорядился "уничтожить Иран", если его убьют. Заявление было сделано на фоне многочисленных угроз американскому президенту со стороны ближневосточной страны. У населения страны есть сильная неприязнь к политику из-за ликвидации высокопоставленного командующего КСИР Касема Сулеймани в январе 2020 года.