"Их уничтожат": Трамп оставил "завещание" для Ирана в случае покушения на него

Американский лидер подписал указ о восстановлении максимального давления Соединенных Штатов на Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот его убьет. Федеральные власти уже много лет отслеживают иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

Об этом пишет AP. Отмечается, что американский лидер оставил соответствующие инструкции на такой случай.

"Если они это сделают, их уничтожат", — заявил Трамп в беседе с журналистами во время подписания указа, призывающего правительство США оказать максимальное давление на Тегеран. "Я оставил инструкции, если они это сделают, их уничтожат, ничего не останется".

В материале указано, что в случае гибели президента его должность занимает вице-президент — сейчас это Джей Ди Вэнс.

The Hill пишет, что Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Соединенных Штатов на Иран.

"Надеюсь, нам не придется его слишком часто использовать", — сказал Трамп, добавив, что он хочет посмотреть, как выработать сделку с Ираном, чтобы все "могли жить вместе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина. В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.