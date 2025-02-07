"Не буде жодних переговорів". В Ірані жорстко висловились щодо адміністрації Трампа

У бік США полетіли погрози

Іран виключає будь-яку можливість переговорів з США щодо урегулювання конфлікту на Близькому Сході. Саме таку позицію висловив верховний лідер країни Алі Хаменеї стосовно нової адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times. Зазначається, що іранський очільник не задоволений минулим досвідом роботи з 47-м президентом Штатів.

"З таким урядом не повинно бути жодних переговорів, оскільки це не ані мудро, ані розсудливо, ані гідно", – заявив Алі Хаменеї.

За його словами, цій позиції посприяла ядерна угода 2015 року між Іраном та іншими державами. Адже у 2018 Трамп вийшов з неї, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

"Це наш досвід із ними. Якщо вони погрожуватимуть нам, ми погрожуватимемо їм. Якщо вони виконають свої погрози, ми виконаємо свої. Якщо вони порушують безпеку нашої країни, ми порушимо їх", – сказав верховний лідер Ірану.

Зауважимо, що на початку лютого адміністрація Трампа ввела санкції проти Ірану. Нові обмеження торкнулися кількох суден, які перевозять іранську нафту.

До того ж під час своєї першої каденції Дональд Трамп докладав максимум зусиль, щоб придушити економіку Ірану за допомогу санкцій. На його думку, це мало наштовхнути країну на укладення угоди, яка перешкоджала б програмам з розроблення ядерної та балістичної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ірану з'явився перший в його історії авіаносець, який здатен запускати безпілотники та гелікоптери в море.