Иран и Россия также договорились совместно противостоять "незаконным экстерриториальным санкциям"

Иран планирует в ближайшее время подписать с российским режимом договор о так называемом "всеобъемлющем партнерстве" сроком не менее 20 лет. Однако есть интересный нюанс – режим аятолл наотрез отказался признавать в этом договоре российскими как Крым, так и временно оккупированные россиянами украинские территории.

Об этом сообщает Middle East Eye. Издание отмечает, что пункт о территориальной целостности – один из ключевых в договоре, как для Ирана, который много лет спорит с Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу трех важных островов в Персидском заливе, так и России.

Всего соглашение содержит 47 статей, охватывающих ряд сфер сотрудничества. Сюда вошли технологии, кибербезопасность, "мирная" ядерная энергетика, борьба с "терроризмом", экология, оборонные вопросы и прочее. Источник в правительстве Ирана сказал, что конкретные детали каждого общего проекта будут нуждаться в дальнейшем согласовании.

Примечательно, что Иран и Россия также договорились совместно противостоять "незаконным экстерриториальным санкциям" – сюда входят как первичные, так и вторичные санкции США. Также оба режима будут поддерживать друг друга на тех международных площадках, куда их еще пускают. Однако с этим пунктом возникнут сложности, если Совбез ООН решит возобновить санкции против Ирана.

Отметим, что по данным западных разведывательных органов, Иран начал отправку секретных дипломатических миссий в Россию, чтобы получить от Кремля помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны. Оба пункта критически важны для Тегерана, особенно ядерное оружие – причем это делается, несмотря на запланированные переговоры по возобновлению "ядерного соглашения".