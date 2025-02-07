Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда: при чем здесь Израиль

США, как известно, никогда не признавали юрисдикцию МУС и не являются участниками Римского устава

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся санкции против должностных лиц Международного уголовного суда. Трамп обвинил МУС в якобы предвзятых действиях против США и американского союзника Израиля.

Об этом говорится на сайте Белого дома. Отмечается, что указ был подписан во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В документе предусмотрено введение финансовых и визовых санкций против должностных лиц МУС, занимающихся расследованиями в отношении граждан США или союзников США и членов семей таких должностных лиц. В указе Трампа отмечается, что действия МУС якобы "создали опасный прецедент", который в будущем может угрожать американским гражданам.

"Суд, не имея законных оснований, взял на себя юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и далее злоупотреблял своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта… Это злонамеренное поведение грозит нарушением суверенитета Соединенных Штатов и подрывает критически важную национальную безопасность", – сказано в указе.

При этом США, как известно, никогда не признавали юрисдикцию МКС и не являются участниками Римского устава. Причина этого в том, что позиция Вашингтона однозначна: граждане США не должны находиться под следствием каких-либо международных органов. Трамп фактически олицетворяет эту позицию, поскольку еще во время своего первого президентства он неоднократно критиковал МКС и наложил санкции и его чиновников из-за расследования предполагаемых американских военных преступлений в Афганистане. Санкции отменил президент Джозеф Байден в 2021 году.

Напомним, что 21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Нетаньяху и Галланта обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. По версии суда, руководство Израиля намеренно ограничивало поставки продовольствия, лекарств, воды, топлива и электроэнергии в Сектор Газа.

После этого посол Израиля в Украине раскритиковал действия МКС. Он заявил, что это якобы "посягательство на право защищаться". А сам Нетаньяху назвал ордера на арест израильских чиновников "безобразием исторического масштаба".