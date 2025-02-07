Плануємо переговори: Зеленський відповів на слова Трампа про зустріч

Міцний і тривалий світ має стати ближчим, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту США Дональду Трампу щодо зустрічі найближчим часом.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram. За словами президента, Україна цінує співпрацю з адміністрацією Трампа.

"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна та США планують зустрічі та переговори на рівні команд.

"Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", — написав президент України.

Нагадаємо, Трамп заявляв про ймовірність зустрічі із Зеленським уже наступного тижня. Він сказав, що, можливо, зустріч пройде у Вашингтоні, а до Києва він їхати не збирається.

Також Трамп оприлюднив дані щодо втрати обох сторін у війні. За його інформацією, Росія втратила від 800 до 900 тисяч військових убитими та пораненими. Втрати України, за його словами, становлять близько 700 тисяч військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" писав, що у Трампа ухвалили жорстке рішення щодо агентства USAID, яке допомагало Україні. Новий глава США вважає USAID ненадійною організацією.