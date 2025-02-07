Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то сделать, сказал Келлог

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции. Это может произойти для того, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины.

Об этом пишет американская газета The New York Post. Издание ссылается на спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Находятся на уровне трех баллов из десяти

По словам Келлога, в настоящее время санкции против России по степени "болезненности экономического давления" находятся примерно на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале. Он отметил, что сами санкции США – например, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России – формально вдвое выше, но все еще есть пространство для их усиления.

"Действительно возможно усилить санкции — особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти — ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то сделать. И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал", — сказал других.

Кроме этого, Келлог рассказал, что в прошлый четверг Трамп собрал в Овальном кабинете "всю подтвержденную команду" советников и членов кабинета, занимающихся вопросами национальной безопасности — от вице-президента Джей Ди Венса до министра финансов Скотта Бессента, — и они обсудили, как использовать все элементы национальной власти, чтобы положить конец.

Трамп сосредоточен на применении "целостного подхода", чтобы закончить войну

"Решение российско-украинской войны – это дело рук всей администрации, то есть это общеправительственный подход. У нас есть команда национальной безопасности, которая обсуждает этот вопрос – президент, вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретари, казначейства, Совет национальной безопасности, работающие вместе", – сказал Келлог.

Представитель Трампа добавил, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию до начала переговоров и раскритиковал стратегию бывшего президента Джо Байдена, пообещавшего оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", не усиливая при этом давление на другие элементы национальной власти.

"Это не стратегия, это наклейка на бампер", – сказал Келлог, заверив, что Трамп действует иначе.

По его словам, Трамп сосредоточен на применении "целостного подхода" к прекращению жестоких боевых действий.

Келлог также рассказал, что хотя президент США на этой неделе обсудил возможность заключения соглашения с Украиной о поставках оружия в обмен на его полезные ископаемые, он все же сначала "хочет остановить убийства – просто остановить их – а потом уже идти дальше" по предстоящим переговорам.

"Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над основными соглашениями. Он (Трамп – ред.) написал книгу "Искусство заключения соглашений". Я бы не стал игнорировать его мнение", – сказал Келлог.

По его словам, Россия не заинтересована предотвращать массовые потери собственных войск, именно поэтому важно прекратить насилие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования.

"Для России это что-то вроде ДНК в военных операциях – по сути, вы сражаетесь на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в бой на истощение с россиянами, потому что это то, как они воюют. Они к этому привыкли. шесть месяцев, и они даже глазом не моргнули", – сказал Келлог.

Он подчеркнул, что именно из-за этого давление не может быть только военным.

"Нужно оказывать экономическое давление, оказывать дипломатическое давление, определенный вид военного давления и другие рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что (это идет – NYP) туда, куда мы хотим", – пояснил спецпредставитель Трампа.

Вместе с тем, он снова повторил, что война не закончится без переговоров между Россией и Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что Трампу хотят в третий раз объявить импичмент.