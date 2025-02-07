"Это худший сценарий": у Трампа приняли жесткое решение по агентству USAID, которое помогало Украине

Новый глава США считает USAID ненадежной организацией

Администрация президента США Дональда Трампа планирует резко сократить количество сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Планируется оставить там менее 300 сотрудников, остальных отправят в отпуск с полуночи 7 февраля.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на несколько источников USAID. Агентство США по международному развитию насчитывало 10 тысяч сотрудников по всему миру, среди которых тысячи подрядчиков. Многие из них были отправлены в отпуск, или уволены.

Как рассказали собеседники издания, ожидается, что только 294 основных работника сохранят доступ к системам USAID. Остальных отключат от систем, включая электронную почту. По словам трех чиновников, на несколько миссий USAID оставят по одному сотруднику.

"Это худший сценарий, по сути, один человек для каждой полевой миссии и несколько человек в округе Колумбия", — отметил один из зарубежных представителей USAID.

Другой представитель USAID сказал, что в их зарубежном представительстве вместо более чем 20 сотрудников останется один. На этой неделе руководство USAID объявило, что "весь непосредственно нанятый персонал USAID будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально назначенных программ".

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) представляет собой ведущий федеральный орган американской исполнительной власти, ответственный за оказание зарубежной помощи. Руководство агентства – администратор и его заместитель – назначаются президентом страны и утверждаются Сенатом. Хотя они тесно сотрудничают с Государственным департаментом, но сохраняют определенную независимость в своей деятельности.

Официальное учреждение USAID состоялось в ноябре 1961 после подписания соответствующего закона президентом Джоном Кеннеди. Агентство имело широкую сеть представительств, в том числе в большинстве стран, возникших после распада Советского Союза. В частности, представительство в Российской Федерации функционировало в течение 1992-2012 годов.

В Украине деятельность USAID была направлена на поддержку стратегических направлений развития государства. Среди приоритетных сфер сотрудничества — экономическое продвижение, демократические процессы, управление, энергетическая безопасность, медицина и социальная политика. За время работы агентство инвестировало в украинские проекты миллиарды долларов.

Как сообщал "Телеграф", госсекретарь Марко Рубио на днях заявил, что США восстанавливают значительную часть программ международной помощи USAID после масштабного пересмотра. Администрация Трампа одобрила исключения для жизненно важных программ и инициатив, непосредственно способствующих национальным интересам США.